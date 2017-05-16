



bnt新聞訊 韓國歌手金請夏的出道日期確定。







16日，金請夏方面相關人員表示“金請夏將於6月7日發行出道迷你專輯，目前正在準備中”。此前，金請夏曾於4月21日發表了先行曲「月火水木金土日」，宣布將展開SOLO活動，之後便投入到了出道專輯的準備中。金請夏擁有出色的舞蹈實力和水準級的唱功，令粉絲對她今後的SOLO活動期待不已。





另外，金請夏因出演Mnet選秀節目「PRODUCE 101」而成為了企劃女團I.O.I的成員，之後便在接近一年的活動中積累了認知度和經驗。 吳婧怡/文 bnt新聞DB/圖

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