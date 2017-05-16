任昌丁特級應援「MAN x MAN」 17日發表自作曲Wow!NEWS新聞網 (2017-05-16 14:12)
bnt新聞訊 韓國國民歌手任昌丁將於17日驚喜發布新曲「他對我說」（暫譯）。
任昌丁曾憑借在去年9月發行的正規十三輯「I,M」主打歌「我觸犯的愛」橫掃各大音源榜單，此次時隔八個月再次發表新曲，令等待任昌丁音樂的粉絲們期待不已。新曲「他對我說」由任昌丁與曾合作過「再一次相愛」「我觸犯的愛」的野豬再次合作，是一首象征90年代風格的懷舊抒情曲，完成度極高。
另外，任昌丁的新曲「他對我說」還將出現在由朴海鎮、金玟廷主演的JTBC電視劇「MAN x MAN」中，展現特級應援。 吳婧怡/文 nhemg/圖
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