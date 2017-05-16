



bnt新聞訊 16日，韓國KBS電視臺新劇「七日的王妃」首次公開了黃燦盛在拍攝現場的劇照。







在公開的照片中，穿著深色武士服的黃燦盛正在上船，頭上還戴著像是想要隱藏身份般的黑色鬥笠，鬥笠下的強勢目光和帶著粗糙感的胡須等盡顯男性魅力，不禁吸引了眾人的視線。黃燦盛此次在劇中飾演晉城大君李懌（延宇振 飾）真正的朋友徐魯，是一個在小時候因晉城大君的幫助而死里逃生後，便一直深信他的人物。首次挑戰古裝劇的黃燦盛將與延宇振帶來怎樣的Bromance，引發了眾人的好奇。





另外，「七日的王妃」將接檔「推理的女王」於31日首播。 吳婧怡/文 MONSTER UNION/圖





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