T-ARA四人組回歸倒計時啟動 明日拍攝新曲MVWow!NEWS新聞網 (2017-05-16 14:13)
bnt新聞訊 韓國女團T-ARA將以四人組形式回歸。
16日，所屬經紀公司MBK娛樂相關人員表示“T-ARA恩靜、孝敏、智妍、居麗將於明日以四人組形式在京畿道坡州拍攝新曲MV”。T-ARA為了紀念九年以來的活動，並向粉絲們表示感謝，原計劃在與公司合約期滿的6月以六人組形式回歸。但公司最終未能與成員昭妍和寶藍達成協議，T-ARA將以四人組形式重新進行錄音，並調整專輯。
另外，T-ARA在2009年出道，曾憑借「謊言」「TTL」「Roly-Poly」「Lovey-Dovey」等多首熱門歌曲備受粉絲喜愛。 吳婧怡/文 bnt新聞DB/圖
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