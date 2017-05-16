「MAN x MAN」金蔎雨VS「奶酪陷阱」劉正 朴海鎮呈現完美變身Wow!NEWS新聞網 (2017-05-16 14:13)
bnt新聞訊 16日，韓國電影「奶酪陷阱」方面公開了一組朴海鎮的演技變身對比照。
在照片中，公開了正在JTBC電視劇「MAN x MAN」中執行任務的“作戰成功率100%”ghost要員金蔎雨，以及在電影「奶酪陷阱」中擁有如同雕塑般帥氣外貌的劉正的樣子，吸引視線。每出演一部作品，朴海鎮都會將角色演繹得淋漓盡致，展現出驚人的演技變身。此次在「奶酪陷阱」中，朴海鎮又變身成擁有雕塑般外貌和高學歷的劉正，絲毫不見ghost要員金蔎雨的蹤影。
「奶酪陷阱」相關人員對此表示“朴海鎮在拍攝現場憑借驚人的集中力和投入度完美融入了角色本身之中，令現場的工作人員們也贊嘆不已。請大家期待他與眾不同的演技氣場”。另外，「MAN x MAN」第九集將於19日晚11點（韓國時間）播出。 吳婧怡/文 Mountain Movement Story/圖
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