好萊塢男神萊恩葛斯林 化身新一代銀翼殺手Wow!NEWS新聞網 (2017-05-16 12:33)
暌違35年，【銀翼殺手】續作【銀翼殺手2049】正式預告釋出！由【怒火邊界】、【異星入境】導演丹尼維勒納夫執導、金獎大導雷利史考特監製，除哈里遜福特再度出飾招牌角色警探「瑞克戴克」外，更有金球獎影帝萊恩葛斯林加入飾演全新銀翼殺手「K」，兩代殺手將精采飆戲。此外，預告中亦出現全新反派「小丑」傑瑞德雷托，詮釋複製人公司要角，將詭譎的反烏托邦氣氛帶向最高潮，今年10月6日勢必將帶影迷再次進入「賽博龐克」風格最獨特的黑色科幻世界！
【銀翼殺手2049】劇情延續1982年的經典科幻電影【銀翼殺手】概念，時間設定在30年後，由複製人的存在帶出倫理界限的更多探討。釋出的正式預告不論是色調或空間畫面感，都精細呈現充滿前衛感的未來世界，而少數存在於影迷心中的疑問，也終將於最新續集【銀翼殺手2049】中層層揭曉。加拿大導演丹尼維勒納夫受訪時表示：「我很清楚記得當年【銀翼殺手】的開場，不論是音樂的節奏、未來感的洛杉磯，還有整部營造出的煙霧、黑暗感，都讓我非常震撼！可以說是這部電影讓我萌生成為導演的渴望，且這次我們的團隊非常棒，失敗是不被接受的。」
本文出處
『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【Canon】EOS 100D 18-55mm STM(平輸中文)
- Christian 抗UV印花橫條棉料POLO衫_藍(PW509-55)
- 【Canon】EF 50mm f/1.4 USM 鏡頭--公司貨
- 【國家地理 National Geographic】NG MC2250 相機背包(地中
- LouiseC. MINI法式名伶萬用包 - 藍色 34C13-0032A09
- One of a kind 幸運手掌手鍊 鑲鑽白K銀墜 寧靜藍玉石 可彈
- CALTAN - 女用OL開運時尚曲線長夾 - 1850ht
- Targus Terminal T-II Advanced 15.6吋旅航商務後背包II-進
- BuyJM 蘇菲實木腳亞麻布雙人座沙發/3色寬120公分-免組
- 日本CORONA自動溫控煤油暖氣機FH-TS363BY【公司貨】
慟！豬哥亮睡夢中病逝 揮別70起落人生【NOWnews今日新聞】
影【NOWnews今日新聞】
心結全解 豬哥亮含笑病逝享壽70歲【NOWnews今日新聞】
豬哥亮病逝 家屬聲明：他走得平和、很安詳【NOWnews今日新聞】
余天為豬哥亮痛哭 最後聯絡簡訊曝光【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》