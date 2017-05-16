



暌違35年，【銀翼殺手】續作【銀翼殺手2049】正式預告釋出！由【怒火邊界】、【異星入境】導演丹尼維勒納夫執導、金獎大導雷利史考特監製，除哈里遜福特再度出飾招牌角色警探「瑞克戴克」外，更有金球獎影帝萊恩葛斯林加入飾演全新銀翼殺手「K」，兩代殺手將精采飆戲。此外，預告中亦出現全新反派「小丑」傑瑞德雷托，詮釋複製人公司要角，將詭譎的反烏托邦氣氛帶向最高潮，今年10月6日勢必將帶影迷再次進入「賽博龐克」風格最獨特的黑色科幻世界！

【銀翼殺手2049】劇情延續1982年的經典科幻電影【銀翼殺手】概念，時間設定在30年後，由複製人的存在帶出倫理界限的更多探討。釋出的正式預告不論是色調或空間畫面感，都精細呈現充滿前衛感的未來世界，而少數存在於影迷心中的疑問，也終將於最新續集【銀翼殺手2049】中層層揭曉。加拿大導演丹尼維勒納夫受訪時表示：「我很清楚記得當年【銀翼殺手】的開場，不論是音樂的節奏、未來感的洛杉磯，還有整部營造出的煙霧、黑暗感，都讓我非常震撼！可以說是這部電影讓我萌生成為導演的渴望，且這次我們的團隊非常棒，失敗是不被接受的。」

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』