渡邊直美首度代言台灣品牌 電視廣告「瞬醒活力」舞蹈超吸睛！Wow!NEWS新聞網 (2017-05-16 12:31)
日本時尚界最紅藝人渡邊直美，今年獲邀擔任台灣知名汽水品牌首位品牌代言人，同時這也是她首次跨海為台灣商品而代言；深受觀眾喜愛的渡邊直美，以表演動感且有趣而著稱，不僅渾身充滿活力，而且每一次演出都為觀眾帶來歡樂，非常符合商品所要傳遞的活力感！本次除了邀請日本高人氣藝人外，今年年度廣告更與頂級製作團隊合作，包括由榮獲超過百座廣告大獎的知名導演張時霖執導、電子舞曲御用老師編曲製作主題曲以及天王天后御用舞蹈老師－大目老師親自設計舞蹈動作，廣告影片中「瞬醒活力」舞蹈，完全發揮渡邊直美獨有的魅力！
廣告影片以趣味的高反差效果，以三個不同廣告主題篇，詮釋「上班族沉悶會議時刻」、「學生無精打采校園生活」及「奔波勞累的駕駛」，每一個需要活力的地方，都有代言人渡邊直美驚喜現身，在沉悶的生活裡，感受「瞬醒活力」！渡邊直美在拍攝過程中除了大秀舞技外，更主動加碼free style演出，配上各種時尚、狂野、搞笑的表情，讓拍片現場笑聲連連。其中廣告影片「駕駛篇」，她以性感撩人的姿勢在車窗前躺好躺滿，讓昏昏欲睡的司機瞬間驚醒，接著大跳一段妖嬈又搞笑的「瞬醒活力」舞蹈，連奔波勞累的司機都立馬恢復元氣！
去年風靡全日本的「渡邊直美展Naomi's Party」巡迴展，將首度移師海外展出，於5月27日原汁原味呈現於台北華山文創園區。現場也將重現廣告拍攝場景，讓民眾化身渡邊直美，感受C&C帶來的「瞬醒活力」。
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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』
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