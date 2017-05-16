



音樂鬼才盧廣仲春季巡迴演唱會，年初一賣票就票房秒殺完售。這次做了搖滾/民謠/爵士/嘻哈四種強烈音樂風格，大搞人格分裂，展現多元音樂才華。日前舉辦四場，週五台北場當天推出全新單曲<魚仔>，短短一天內就勇奪博客來預購冠軍，首次舉辦的熬夜簽名會，有許多歌迷早上6點就來排隊，一直持續到半夜才結束。來自香港、東京、新加坡、韓國、馬來西亞的各國的小隊員熱情使現場動線一度擠爆癱瘓，展現盧廣仲爆棚的高人氣！盧廣仲笑說：「健康了一輩子，就是為了這兩天熬夜與大家一起渡過！」。



週五週六舉辦北高兩場以爵士、嘻哈為主題。台北場配合爵士主題，盧廣仲穿著紳士風白襯衫和黑背心帥氣登場，難得的成熟裝扮引起歌迷尖叫，他說，｢爵士樂是一種寬容的樂風，歌曲裡沒有錯的音符，就跟生命一樣，所有錯事都有它的意義，我們再努力一點讓他錯的很對吧！ 而高雄嘻哈場他服裝大突破呈現幫派風，穿著寬大上衣，帶著墨鏡和金項鍊以RAP登場，帶領全場一同舞動嗨爆。



這次春季巡迴台北場嘉賓邀來蛋堡，他幽默的說：「今天一樣沒吃早餐就來唱歌。」盧廣仲也大讚蛋堡是節奏詩人，而且很驕傲的說：「我們都是台南人！高雄場一直未公佈的神秘嘉賓黃妃，出場時也大喊OH YEAH!兩人一起帶來經典名曲「追追追」。週末適逢母親節，盧廣仲台南的家人也全家到場支持，孝順的盧廣仲也用RAP大唱：「媽媽我愛妳！」，引起現場歌迷大感動。



演唱會末盧廣仲特別準備彩蛋，首次公開深情詮釋新歌<魚仔>，他感性對歌迷告白：「希望這首歌化成一條洋流，把我最好的能量都帶給你，因為我很喜歡大家！」」廣式療癒金句開釋，許多粉絲分別在IG寫下「當盧太太真是沒有遺憾」、「世界上最帥的男人」，分享演唱會的感動。春季巡迴結束後，盧廣仲將帶著滿溢能量前往東京開唱兩場演唱會，繼續散播音樂正能量。



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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』