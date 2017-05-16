GFRIEND 海外首站Mini Concert 全區近距離擊掌Wow!NEWS新聞網 (2017-05-16 12:47)
韓國大勢女團GFRIEND繼「學校三部曲」之後，今年挑戰全新造型和全新曲風，讓粉絲們感到驚艷不已，4月初在韓國舉辦fan meeting《Dear Buddy》，門票瞬間秒殺，更奠定GFRIEND 大勢女團地位。
GFRIEND將於7月9日帶來海外首站 「2017 GFRIEND The First Mini Concert in Taiwan」，成員們正全力準備舞台，為了感謝Buddy們的支持，凡購票即可和GFRIEND近距離擊掌，活動門票將於5月21日（日）14:00在KKTIX及全台全家便利商店FAMI PORT機台準時開賣，票價分為2800元 / 3800元 / 4800元，還有機會抽中與GFRIEND合照、得到限量親筆簽名拍立得，想要感受全新GFRIEND的表演，千萬不要錯過了這次的機會。
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