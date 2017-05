韓國大勢女團GFRIEND繼「學校三部曲」之後,今年挑戰全新造型和全新曲風,讓粉絲們感到驚艷不已,4月初在韓國舉辦fan meeting《Dear Buddy》,門票瞬間秒殺,更奠定GFRIEND 大勢女團地位。



GFRIEND將於7月9日帶來海外首站 「2017 GFRIEND The First Mini Concert in Taiwan」,成員們正全力準備舞台,為了感謝Buddy們的支持,凡購票即可和GFRIEND近距離擊掌,活動門票將於5月21日(日)14:00在KKTIX及全台全家便利商店FAMI PORT機台準時開賣,票價分為2800元 / 3800元 / 4800元,還有機會抽中與GFRIEND合照、得到限量親筆簽名拍立得,想要感受全新GFRIEND的表演,千萬不要錯過了這次的機會。



本文出處

『新聞來源/Wow!NEWS新聞網』