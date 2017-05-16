（中央社記者姜遠珍首爾16日專電）南韓超高人氣女團TWICE發表新曲「SIGNAL」再登南韓主流音樂榜榜首，出道以來實現了登榜5連冠。



南韓「亞洲經濟」報導，TWICE於2015年10月發布出道歌曲「優雅地」一炮而紅，之後發布的「CHEER UP」、「TT」、「KNOCK KNOCK」均大獲成功，出道1年便成為人氣女團。此次「SIGNAL」再度問鼎南韓主流音樂榜，實現音樂排行榜「5連冠」。



TWICE昨天下午6時發布的迷你專輯「SIGNAL」，截至今天上午，新輯同名主打歌打敗鳥叔PSY的「I LUV IT」和綜藝節目「姐姐們的Slam Dunk」臨時組成的女團Unnies發布的熱曲「對嗎？」，登頂Melon、Genie等南韓7大主流音源榜。



據報導，截至今天為止，「SIGNAL」在香港、台灣、新加坡、越南、菲律賓、印尼等12個國家和地區的iTunes專輯榜上位居榜首。



「SIGNAL」MV公開不到12個小時，YouTube點擊量超過600萬次。



報導稱，TWICE與所屬經紀公司JYP娛樂的當家製作人朴軫永首度合作打造「SIGNAL」。嘻哈節奏配上電子樂，使得整首歌曲十分輕快，反覆順口的歌詞和新穎的舞蹈動作也讓人印象深刻。1060516