（中央社記者姜遠珍首爾16日專電）南韓歌手出身的演員成宥利所屬經紀公司今天透露，成宥利昨天與職業高爾夫選手安成賢（音譯）舉行非公開婚禮，並將婚禮禮金全額捐贈。兩人相愛4年，最終修成正果。



南韓聯合新聞通訊社引述經紀公司說，兩人希望在平靜的氣氛中舉行婚禮，因此沒有提前公布相關消息。



據報導，成宥利的婚禮以「家庭禮拜」的形式舉行，只有雙方親屬出席。



成宥利當天在個人官方粉絲俱樂部網站發布親筆信表示，很抱歉沒有提前公布婚訊。已同人生伴侶站在新的起跑線，今後將互敬互愛，幸福生活。作為演員，今後將努力透過好作品，帶給大家幸福。



成宥利1998年作為偶像女團FIN.K.L成員之一出道，之後轉型做演員，演出多部影視作品。安成賢現任韓國高爾夫球國家代表團教練。1060516