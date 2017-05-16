韓星成宥利升格人妻 秘婚職業高球選手中央社 (2017-05-16 14:36)
（中央社記者姜遠珍首爾16日專電）南韓歌手出身的演員成宥利所屬經紀公司今天透露，成宥利昨天與職業高爾夫選手安成賢（音譯）舉行非公開婚禮，並將婚禮禮金全額捐贈。兩人相愛4年，最終修成正果。
南韓聯合新聞通訊社引述經紀公司說，兩人希望在平靜的氣氛中舉行婚禮，因此沒有提前公布相關消息。
據報導，成宥利的婚禮以「家庭禮拜」的形式舉行，只有雙方親屬出席。
成宥利當天在個人官方粉絲俱樂部網站發布親筆信表示，很抱歉沒有提前公布婚訊。已同人生伴侶站在新的起跑線，今後將互敬互愛，幸福生活。作為演員，今後將努力透過好作品，帶給大家幸福。
成宥利1998年作為偶像女團FIN.K.L成員之一出道，之後轉型做演員，演出多部影視作品。安成賢現任韓國高爾夫球國家代表團教練。1060516
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- ZOJIRUSH象印BB-SSF10全自動製麵包機 BBSSF10
- HITACHI日立 四季烘被機 HFKSD1T
- COACH SWAGGER雙轉扣金屬皮革斜揹包(藍)
- Y-3山本耀司 綠色短筒經典三線休閒鞋【US 6.5 / 7號】
- A&F 經典文字電繡帽T-灰色 AF Abercrombie
- 【創見Transcend】256GB StoreJet 500行動固態硬碟(白)
- TAS 後V造型拉鍊牛皮抓皺低跟短靴-微醺灰
- YEN SUN元山YS-9387DW蒸汽式溫熱開飲機YS9387DW
- 布安於室-簡約素色灰藍穿管式單層遮光窗簾-落地窗(寬270X高
- 【創見Transcend】128G JetDrive Lite 360 擴充卡
慟！豬哥亮睡夢中病逝 揮別70起落人生【NOWnews今日新聞】
影【NOWnews今日新聞】
心結全解 豬哥亮含笑病逝享壽70歲【NOWnews今日新聞】
豬哥亮病逝 家屬聲明：他走得平和、很安詳【NOWnews今日新聞】
余天為豬哥亮痛哭 最後聯絡簡訊曝光【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》