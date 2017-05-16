陸媒談高超音速武器 未來戰爭殺手(金間)中央社 (2017-05-16 14:00)
（中央社記者張謙香港16日電）中共解放軍報指出，高超音速武器是未來戰爭的真正「殺手(金間)」，但要成真的話，還要解決多項技術難題。
解放軍報今天發表文章指出，高超音速技術是21世紀航空航太技術發展一個新的制高點，而高超音速飛行器是指飛行速度超過5倍音速（即5馬赫）的飛行器。
文章表示，除了洲際彈道飛彈等傳統的高超音速飛行器之外，近年來在國際上有3類高超音速飛行器備受關注。
它們是近太空吸氣式巡航飛行器、近太空助推滑翔飛行器（例如戰略助推滑翔飛彈）和小型跨大氣層太空機構飛行器（例如太空梭），而美國都有研發這3種飛行器。
文章指出，高超音速武器集超高速、高毀傷、高突防能力等諸多優點於一身，將大幅拓展戰場空間、提升突防與打擊能力，已成為大國之間航太軍事競爭的又一戰略制高點。
這種武器更具備改變「戰爭遊戲規則」的潛力，對傳統的防禦手段、作戰模式、抗擊方法都有著顛覆性的影響。
但文章指出，只有徹底解決了一些技術問題，高超音速飛行器才能真正成為「殺手(金間)」武器。
據分析，這些難題之一是高超音速吸氣式推進技術；要實現超燃衝壓發動機的推阻平衡、獲得淨推力，必須讓火焰在高速氣流中持續穩定高效燃燒，難度如同在龍捲風中點燃一根火柴。
難度之二是高超音速飛行器氣動外形布局設計；為保證遠端、快速和大範圍機動能力，高超音速飛行器必須在具備高升阻比的同時，兼顧飛行穩定性和操縱性，其外形布局設計難度極大。
難度之三是高超音速飛行器的防熱技術；在高超音速飛行條件下，氣流被壓縮並與飛行器表面劇烈摩擦，導致氣流溫度超過攝氏數千度，需研製輕質、耐高溫的防熱材料和結構才能實現長時間飛行。
最後是高溫將導致空氣離解和電離，干擾甚至阻斷無線電訊號的傳輸，進而嚴重影響飛行器的導航與控制。1060516
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