（中央社記者張淑伶上海16日電）根據「中國上海」政府網站，剛換屆的中共上海市委常委分工確定，施小琳接替沙海林成為中共上海市委統戰部部長，工作內容包括分管對台工作。



上海在12日召開11屆中共上海市委員會一次全會，新一屆常務委員會委員會後集體亮相。施小琳是這屆市委常委中唯一的女性，上海市委書記韓正介紹時，說她是個「近70後（接近1970年代出生）」，是常委中倒數第2年輕的，今年48歲。



上海是大陸對台工作的重要區域之一，除了有廣大台商及台籍工作者，每年並舉行台北上海雙城論壇，兩地交流頻繁。中共上海市委統戰部長負責統戰工作，分管對台、民族、宗教、僑務、民主黨派、工商聯工作和市社會工作黨委。



根據公開資料，施小琳1969年生，浙江人，同濟大學經濟與管理學院工商管理專業畢業，擁有工商管理碩士學位。她曾任職上海共青團系統12年，曾任上海市民政局局長，2015年任中共上海普陀區委書記，2017年升任中共上海市委常委。1060516