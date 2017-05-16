雲南擬立法 不得干涉父母黃昏戀中央社 (2017-05-16 13:23)
（中央社記者張淑伶上海16日電）中國大陸雲南省正在擬定保障老年人權益的草案，內容包括：督促贍養人回家探望老人、子女不得干涉父母黃昏戀、老年人有權拒絕經濟資助成年子女等。
澎湃新聞報導，雲南省政府法制辦公室11日在官網發布了相關保障條例的修訂草案，正在公開徵求意見。
根據這份草案，贍養人或家庭成員應當經常探望入住養老機構的老年人；連續3個月以上未探望老年人的，養老機構可以向贍養人所在單位提出建議，督促其前往探望。
草案也保障老年人的婚姻自由。子女或者其他親屬不得干涉老年人的婚姻自由及再婚後的家庭生活，不得因老年人離婚、再婚而索取或扣押老年人的合法財產，不得限制老年人的合法居住權利。
為避免「啃老」，有獨立生活能力的成年子女或者其他親屬違背老年人意願、要求老年人經濟資助的，老年人有權拒絕。
草案也強調老人的財產權。子女或者其他親屬借用老年人房屋的，到約定歸還期限應當及時歸還。不得延遲歸還房屋或者侵佔老年人的房產，不得擅自改變其產權關係。
獨生子女的父母若年滿60歲，在患病住院治療期間，子女每年累計最多有10天的護理假，休假期間薪資福利待遇不變。獨生子女傷殘死亡家庭的老年人，可優先享受扶助金和入住養老機構的福利。1060516
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