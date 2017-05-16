（中央社記者尹俊傑北京16日電）中國大陸國家主席習近平今天會見代表日本出席「一帶一路」高峰論壇的自民黨幹事長二階俊博。習近平說，中日關係需因應挑戰，深思干擾雙方關係改善進程的癥結，並加以扭轉。



二階俊博是日本執政自民黨的第二號人物。日本共同社日前報導，二階俊博計劃在會晤習近平時遞交日本首相安倍晉三的親筆信，就改善日中關係交換意見。



新華社報導，習近平上午在北京釣魚台國賓館會見二階俊博時，以「中國人民的老朋友」稱呼他，並指今年是中日建交45週年，雙方關係面臨新的機遇，也需要應對一些「突出挑戰」。



習近平說，和平、友好、合作是中日雙方唯一正確選擇，也是雙方人民和國際社會普遍期待。「我們應該對干擾兩國關係改善進程的問題癥結深入思考，採取有效措施加以扭轉。」



習近平未詳述「癥結」為何，但中國大陸外交部長王毅4月在紐約會見日本外務大臣岸田文雄時提到，日本一段時間以來在「涉及中國核心利益問題上」採取不少「消極舉措和挑釁行為」，損害本就脆弱的改善關係動能。



北京所稱的「核心利益」是指國家主權、安全、領土完整和發展利益，一般包括台灣、釣魚台、南海等議題。



另外，習近平上午說，中日在推動經濟全球化等方面有共同利益，「一帶一路」倡議可成為中日互利合作的「試驗田」，中國大陸歡迎雙方探討在「一帶一路」建設架構內推展合作。



共同社報導，二階俊博日前表示，日本應儘快決定加入中國大陸主導的亞洲基礎設施投資銀行（AIIB，簡稱亞投行）。安倍晉三15日說，若透明度等疑慮能消除，日本願積極探討加入亞投行。1060516