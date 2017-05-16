（中央社台北16日電）遠嫁丹麥的成都女生邊苗苗因日前因辣炒「成災」丹麥生蠔，在大陸網上爆紅，更讓丹麥駐中國大陸大使館日前大呼「中國吃貨把麥麥給驚呆了」，並歡迎四川朋友到丹麥，把川菜技巧發揚光大。



丹麥近日因海岸生蠔氾濫成災而苦惱，邊苗苗看到丹麥大使館的「求助文」，一家大小日前去海邊，4小時就挖到上百公斤生蠔，現挖現烤，還帶回家用川菜手法爆炒，很快就吃光光。



她還笑說，「要是丹麥朋友早學會爆炒生蠔、燒烤生蠔這些做法，生蠔哪裡還有機會泛濫成災？」



成都商報今天報導，丹麥駐中國大陸大使館官方微博日前轉發邊苗苗的相關報導，並留言說「中國吃貨把麥麥給驚呆了！」



丹麥駐中國大陸大使館新聞和公共外交處工作人員昨天受訪時則表示，邊苗苗做菜的方法很好、很欣賞她，樂見她把做各種中國菜的方法帶到丹麥，也很高興看到這些生蠔能被大家吃掉。



此外，丹麥駐大陸大使館新聞和公共外交處也歡迎四川的朋友到丹麥，把川菜技巧發揚光大。



報導表示，得到丹麥大使館的稱讚，邊苗苗很意外。她說，沒想到這麼一件小事，能有這麼大的迴響，以後自己會把川菜的做法和四川的文化介紹給更多丹麥朋友。1060516