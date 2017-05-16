陸山寨川普 一場演出酬勞88萬中央社 (2017-05-16 12:10)
（中央社記者張淑伶上海16日電）一名中國大陸退休人員因為模仿美國總統川普受到媒體關注，一場演出酬勞可達人民幣20萬元（約新台幣88萬元）。巧的是，他的經紀人也是包裝出「中國歐巴馬」的同一人。
南方都市報報導，65歲的湖南人李良偉去年11月底和從前的下屬、湖南導演鄒當榮吃飯時，因為談到令人氣憤之事，邊說邊揚起手臂、伸出食指在空中憤怒地指點了一下，這個動作立刻被鄒當榮聯想到川普，拍下照片後放在社群平台上。
巧合的是，鄒當榮之前也曾包裝過模仿秀演員—「中國歐巴馬」肖（蕭）基國。蕭基國原本是工廠保全，因黝黑膚色和外型被打造成歐巴馬，開始四處表演。
李良偉在1990年代曾是湖南岳陽當地文學雜誌「洞庭湖」的社長，當時鄒當榮是他手下的編輯。如今，鄒當榮的「挖掘」，讓李良偉的退休生活起了很大變化。
化妝師把他的頭髮染白，打理成川普的髮型和衣著，還跟大學生練英語，用湖南腔英語朗誦川普勝選感言的段落。
去年12月李良偉在深圳一家整容機構出席活動，效果不錯，商家付了20萬元的酬勞，還給了他「中國特朗普（川普）第一人榮譽證書」。
李良偉說，他本來覺得自己是文化人，排斥模仿秀，但當他知道川普「曾經也做文化工作」、出書、做節目、還是成功商人，就改變了主意。
他說，川普70歲還競選總統，那種「一輩子要做點事情的精神」和自己很像，如果川普邀請，「我一定會去見見他」。1060516
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