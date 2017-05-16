（中央社記者尹俊傑北京16日電）俄羅斯總統蒲亭日前在北京會見中國大陸國家主席習近平，抓住空檔秀琴藝，令外界驚豔。蒲亭15日說，自己不過是「用兩三根手指按了幾下琴鍵」，沒想到錄影畫面會公開。



蒲亭（Vladimir Putin）14日飛抵北京出席「一帶一路國際合作高峰論壇」，當天下午在釣魚台國賓館會見習近平。蒲亭在會客廳等待時見到一台鋼琴，一時技癢即興彈奏兩首曲子。



這段畫面曝光後，外界才知道一向給人硬漢印象的蒲亭原來會彈琴。



俄羅斯衛星通訊社報導，蒲亭15日在記者會上談到此事時說，「不能說我彈奏了什麼，在等待我們的中國朋友和夥伴期間，我不過是用兩三根手指按了幾下琴鍵。」



蒲亭表示，自己的新聞秘書拍下這段畫面很可能是為存檔用，但幕僚卻決定公開，「沒什麼，我想我沒有讓你們失望」。他還提到鋼琴音準問題，指那台鋼琴「調得不準」，他彈奏很困難。



美國有線電視新聞網（CNN）網站報導質疑，蒲亭彈琴並非一時興起，而是安排好的。



首先，蒲亭彈的「莫斯科之窗」與「涅瓦河畔的城市」是莫斯科與聖彼得堡的非官方市歌，顯見有宣傳俄羅斯的意味。此外，拍下這段影片的攝影師是跟著蒲亭走向鋼琴，而非臨時捕捉畫面。



這也不是蒲亭首次展現外界未知的才藝與嗜好。他曾被攝影師拍到在野外騎馬、親自駕駛飛機、打赤膊釣魚、懷裡抱著一隻貓。1060516