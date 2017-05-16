蒲亭談秀琴藝：不過用兩三根手指按琴鍵中央社 (2017-05-16 12:08)
（中央社記者尹俊傑北京16日電）俄羅斯總統蒲亭日前在北京會見中國大陸國家主席習近平，抓住空檔秀琴藝，令外界驚豔。蒲亭15日說，自己不過是「用兩三根手指按了幾下琴鍵」，沒想到錄影畫面會公開。
蒲亭（Vladimir Putin）14日飛抵北京出席「一帶一路國際合作高峰論壇」，當天下午在釣魚台國賓館會見習近平。蒲亭在會客廳等待時見到一台鋼琴，一時技癢即興彈奏兩首曲子。
這段畫面曝光後，外界才知道一向給人硬漢印象的蒲亭原來會彈琴。
俄羅斯衛星通訊社報導，蒲亭15日在記者會上談到此事時說，「不能說我彈奏了什麼，在等待我們的中國朋友和夥伴期間，我不過是用兩三根手指按了幾下琴鍵。」
蒲亭表示，自己的新聞秘書拍下這段畫面很可能是為存檔用，但幕僚卻決定公開，「沒什麼，我想我沒有讓你們失望」。他還提到鋼琴音準問題，指那台鋼琴「調得不準」，他彈奏很困難。
美國有線電視新聞網（CNN）網站報導質疑，蒲亭彈琴並非一時興起，而是安排好的。
首先，蒲亭彈的「莫斯科之窗」與「涅瓦河畔的城市」是莫斯科與聖彼得堡的非官方市歌，顯見有宣傳俄羅斯的意味。此外，拍下這段影片的攝影師是跟著蒲亭走向鋼琴，而非臨時捕捉畫面。
這也不是蒲亭首次展現外界未知的才藝與嗜好。他曾被攝影師拍到在野外騎馬、親自駕駛飛機、打赤膊釣魚、懷裡抱著一隻貓。1060516
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
一個66萬億的市場打開！剛剛，香港收到中央發來的超級禮包【北京新浪網】
悉尼32歲華裔男子與妻子買9套房 計劃雙雙退休【北京新浪網】
中越聯合公報防新南向？陸外交部這麼說【中央社】
習近平會見斐濟總理姆拜尼馬拉馬【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》