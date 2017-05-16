上海一名男子異想天開，燒提款機偷錢。後來發現提款機點不著，離開前還用小便將火澆熄，不願引起火災。



前幾天這名男子戴著口罩到了一家銀行外面。他先從上衣口袋掏出馬克筆，把提款機上方的監視錄影機鏡頭抹黑。接著拿出一罐煤油，往提款機出鈔口上倒。然後點燃煤油。還點燃一支蠟燭，打算用燭火燻黑監視錄影鏡頭。



煤油燒了半天，出鈔口也沒燒著。男子決定用工具撬開出鈔口，但是折騰了一個鐘頭，依舊不得其門而入。



男子只好放棄，離開前還尿了一泡尿，把火澆熄。



然而，男子的模樣都被錄了下來，警方按圖索驥，沒多久就將他逮捕歸案。



