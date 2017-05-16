（中央社記者張謙香港16日電）大陸不少女性因價格或上市時間，喜歡網購或到香港購買化妝品。目前上海試行化妝品進口檢驗改革，可望簡化流程，未來大陸化妝品上市時間可能與國外同步，售價則可能與香港看齊。



香港大公報今天引述北京青年報報導，上海浦東出入境檢驗檢疫局於12日對一批日本原產資生堂洗面乳進行現場檢驗，令大陸對化妝品進口流程的試點改革進入實際操作階段。



根據試點方案，對進口非特殊用途化妝品將由之前耗時長達數月的審批制管理，改為僅需10幾個工作日的備案制管理。



此前，正規企業正常進口化妝品到大陸市場，上市前必須要有衛生許可批件，由於涉及檢驗，普通產品大約9個月，特殊產品甚至要13個月。



據報導，有企業人士說，儘管這次試點僅從上海開始，但其實對大陸化妝品市場的格局會帶來很大影響，因為多數外資化妝品在大陸的總部都設在上海。



因此，大陸大多數化妝品都是從上海引進，這種情況在中外市場價格懸殊較大的歐美化妝品中更為明顯。



報導引述一位歐洲化妝品品牌公關負責人說，新政最讓外資化妝品欣喜的不是成本降低，而是簡化進口管理流程，這有助於實現進口化妝品在大陸市場上市時間能與國外幾乎同步。



另有外資化妝品市場部人士說，很多大陸消費者熱衷網購海外化妝品，假如未來進口化妝品新品能在正規管道同步上市，預計傳統管道的消費應該有所回流。



報導引述資生堂（中國）投資有限公司財務部部長陳端明說，這次化妝品進口新政將推動價格進一步下降，能降多少目前還不好說，但預計大陸市面上進口化妝品的價格向香港市場看齊是完全有可能的。1060516