3歲陸童被遺忘在娃娃車內身亡 網友怒中央社 (2017-05-16 09:32)
（中央社台北16日電）中國大陸1名3歲半男童12日被遺忘在幼兒園的娃娃車內，呼吸心跳喪失，之後雖被急送醫院搶救，卻無力回天。這則新聞引發大陸網友眾怒，有網友更建議應以故意殺人罪判處園方負責人。
中國大陸廣西日報旗下的南國早報15日報導了這則令人心痛的故事，新京報等媒體微博今天紛紛轉載此新聞。許多網友對此感到心痛，重批幼兒園無知無德。
報導說，3歲半的男童12日上午8時背著小書包，在媽媽的護送下，蹦蹦跳跳走向校車，被司機抱上副駕駛座位。沒想到12日下午卻被送到醫院急救。
幼兒園第一時間打給男童媽媽時，謊稱男童因午睡不起，檢查發現呼吸停止、意識不清，即送醫院診治。不過，醫生卻說，男童疑似在高溫下溫水死亡。
男童家人報警，當地警方調查後，幼兒園才坦承男童當天被遺忘在娃娃車內，而這輛車已在烈日下停放大半天了。
男童媽媽說，小孩褲裡有大便，頭部有傷，也許他臨死前在極度痛苦中曾經用頭撞擊過車窗，想要求救。
當地派出所已把此案移交刑偵大隊。
這則新聞引發大陸網友眾怒，有人說，「建議以故意殺人罪判處，把孩子留車裡，不清點人數不檢查車輛，這就是主觀故意！司機，老師這些直接責任人可以判死刑，同時重金賠償受害家庭！不殺行兇者還會有無辜的生命受到傷害！」
還有網友說，「就這麼小一輛車，能裝幾個孩子，老師下車不數人，就這點責任心都沒有。一個三歲半的孩子能知道自己待在車上的危險麼？」「難道那麼久不見小朋友不用找的嗎？」1060516
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