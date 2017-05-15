▲元氣早餐活力滿滿-校園周邊健康飲食推動計畫啟動。（圖／記者陳宗傑攝,2017.5.15）

活力的一天來自於健康的早餐，均衡多樣化的健康飲食，除了讓孩子活力滿滿，還可以提升孩子的專注力與學習表現，同時避免孩子肥胖、預防罹患慢性病的發生。因此衛生局與教育處結合校園周邊500公尺之店家推動「校園周邊健康飲食輔導示範計畫」，計有42所國中小校園周邊共有64家(62家早餐店、2家超商)響應參與，由專業營養師進行實地輔導，共同推出138套健康套餐。

屏東縣 105學年度統計結果國民小學體位過重及肥胖率達28.79％、國民中學體位過重及肥胖率達31.74％，顯示國中小學童有體位過重及肥胖情形。又，我國7-12歲國小學童的早餐外食比率為69.5%、13-15歲國中生為77.5%，早餐外食情形相當普遍；而常見的早餐購買地點包括超商、早餐店及速食店。

▲營養師介紹綠色專區。（圖／記者陳宗傑攝,2017.5.15）

屏縣府推動「校園周邊健康飲食輔導示範計畫」是由衛生所進行店家拜訪，請營養師評估店家現有菜單，選出符合三少一多（少油、少鹽、少糖、多蔬果）之餐點，並運用少加工、多蔬果食材原則，計算販售餐食的份量及熱量，設計推出「綠色食物好蔬food 」，於套餐菜單或立牌成立「綠色專區」的綠色飲食，且以不增加店家負擔情況下，輔導店家開發健康早餐及飲品，共同推廣健康餐點，增加學生外食選擇機會，以建構營養、均衡的健康飲食支持性環境。

衛生局局長薛瑞元呼籲，創造一個校園飲食支持環境需要店家、學校、家長共同努力，請支持並教導孩子選購健康飲食，並參加購買健康早餐集點活動，只要於4-10月期間集滿點數即可兌換獎品，營造校園周邊健康飲食支持性環境，讓學童早餐聰明選開始活力的一天！

▲營養師設計推出套餐菜單或立牌成立「綠色專區」的綠色飲食。（圖／記者陳宗傑攝,2017.5.15）