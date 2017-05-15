國中小校園周邊健康飲食 綠色專區早餐開賣囉NOWnews今日新聞 (2017-05-15 22:39)
活力的一天來自於健康的早餐，均衡多樣化的健康飲食，除了讓孩子活力滿滿，還可以提升孩子的專注力與學習表現，同時避免孩子肥胖、預防罹患慢性病的發生。因此衛生局與教育處結合校園周邊500公尺之店家推動「校園周邊健康飲食輔導示範計畫」，計有42所國中小校園周邊共有64家(62家早餐店、2家超商)響應參與，由專業營養師進行實地輔導，共同推出138套健康套餐。
屏東縣 105學年度統計結果國民小學體位過重及肥胖率達28.79％、國民中學體位過重及肥胖率達31.74％，顯示國中小學童有體位過重及肥胖情形。又，我國7-12歲國小學童的早餐外食比率為69.5%、13-15歲國中生為77.5%，早餐外食情形相當普遍；而常見的早餐購買地點包括超商、早餐店及速食店。
屏縣府推動「校園周邊健康飲食輔導示範計畫」是由衛生所進行店家拜訪，請營養師評估店家現有菜單，選出符合三少一多（少油、少鹽、少糖、多蔬果）之餐點，並運用少加工、多蔬果食材原則，計算販售餐食的份量及熱量，設計推出「綠色食物好蔬food 」，於套餐菜單或立牌成立「綠色專區」的綠色飲食，且以不增加店家負擔情況下，輔導店家開發健康早餐及飲品，共同推廣健康餐點，增加學生外食選擇機會，以建構營養、均衡的健康飲食支持性環境。
衛生局局長薛瑞元呼籲，創造一個校園飲食支持環境需要店家、學校、家長共同努力，請支持並教導孩子選購健康飲食，並參加購買健康早餐集點活動，只要於4-10月期間集滿點數即可兌換獎品，營造校園周邊健康飲食支持性環境，讓學童早餐聰明選開始活力的一天！
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【EPSON】AL-C300N/DN標準容量黃色碳粉匣(S050747)
- 【HANLIN】1000(迷你快速點鈔機 驗鈔/紫光/磁感)
- GEORG JENSEN-ARIA雙環純銀戒指 #593E
- PLEXTOR M8PeGN 1TB M.2 2280 PCIe SSD 固態硬碟
- 【WD】藍標 3TB 3.5吋SATA硬碟(WD30EZRZ)
- 哆啦A夢 星光閃閃系列-精梳棉雙人床包兩用被組
- 【PHILIPS飛利浦】22型IPS寬液晶顯示器(223V5QSB6)
- Michael Kors 沉醉暖陽女性淡香精(50ml)-送品牌小香＆托特
- 【OLYMPUS】STYLUS TG-870可自拍防水相機(公司貨)
- 【EPSON】AL-C1600/CX16NF高容量藍色碳粉匣(S050556)
唐綺陽看林奕含之死：讓不道德惡人無所遁形【NOWnews今日新聞】
補教名師自縊 檢警：死法罕見【NOWnews今日新聞】
除夕燒死親人 翁仁賢：計畫殺死家人【中央社】
補教師自縊身亡 前同事眼中他「斯文有禮老實」【NOWnews今日新聞】
警破天道盟同心會竹北分會 查獲大批槍枝零件【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》