▲ 圖說，民進黨永和區聯絡服務處今（15）日率先揭牌，新北市黨部主委余天及新北市議員許昭興、羅文崇等均到場。（圖／民進黨新北市黨部提供，2017.5.15）

民進黨新北市黨部為提升服務的品質並強化地方聯繫管道，將於新北市29區設立聯絡服務處，希冀掌握民意、輿情；其中，永和區聯絡服務處今（15）日率先揭牌，同時舉辦黨務的座談，與上百民眾互動交流、聽取建言。

民進黨新北市黨部主委余天表示，佈建基層聯繫管道是市黨部既定的組織策略，除落實由上而下的政策宣傳，亦可強化由下至上的輿情傳遞；在經過數月的討論與籌備後，很高興在永和看到第一個聯絡處的成立，其他區聯絡處會陸續成立，期望透過廣泛設立基層聯繫點、不定期舉辦座談的方式，凝聚黨員共識、擴大民意支持，藉此為2018打好基礎。

民進黨新北市黨部指出，過去在台北縣的時代，民進黨於各鄉鎮市設有三級黨部，但升格新北市後因應組織架構的調整而廢除，改以遴聘區主任做為因應，這屆則全面提升至連絡服務處的規格，並設副主任、里專員等的地方幹部編制；期望藉此擴充服務與聯繫量能，將組織網路延伸至里，訊息傳遞更有效率，並深入掌握地方民意的輿情，供市黨部做為選舉策略與戰術的依據。

永和區聯絡服務處的揭牌，包括市黨部評召陳建智、立委吳秉叡、陳曼麗，及新北市議員許昭興、羅文崇等均到場，並由余天親自頒發聘書予永和區主任江煌崑、區副主任莊銘淵里長、里專員黃四海里長，正式啟動2018選舉的前置準備；此外，板橋、五股、鶯歌、土城等聯絡處亦準備於近期成立，將透過此模式於各地建構綿密的基層據點，以達成2018市長、議員、里長勝選的目標。