▲大腸癌早期症狀不明顯，郭武憲醫師建議民眾應定期到醫院進行糞便篩檢，以便及早發現。（圖／記者陳雅芳攝，2017.5.15）

大腸癌是國人最好發的癌症，而且大腸癌末期極易出現轉移，除了肝轉移之外，肺臟是第二易於轉移的器官，秀場天王豬哥亮15日凌晨不幸因大腸癌移轉到肝臟，在睡夢中與世長辭，讓全國民眾嘩然，豬哥亮罹患大腸癌辭世後，彰化縣員榮醫療體系就接到不少民眾詢問大腸鏡檢查。

員榮醫療體系員生醫院院長郭武憲專長為免麻醉無痛大腸鏡檢查，他說，大腸癌是國人罹患癌症前幾名，民眾詢問度一下子暴增，比平時多出2成以上，連醫護人員也嚇一跳，豬哥亮效應如此之大。

▲大腸癌早期症狀不明顯，郭武憲醫師建議民眾應定期到醫院進行糞便篩檢，以便及早發現。（圖／記者陳雅芳攝，2017.5.15）

郭武憲醫師說，不少民眾做大腸鏡檢查，多多少少都有不愉快的經驗，因此都會選擇使用麻醉，但其免麻醉無痛檢查有更多好處，包括心、肺功能不好，或年紀較長的民眾都不適合使用麻醉的檢查方式，就可以用無麻醉免痛方式，另免麻醉的檢查方式可以縮短時間，檢查時，醫生可以在受檢者清醒的狀態下，與受檢者進行雙向的溝通。

▲大腸癌早期症狀不明顯，郭武憲醫師建議民眾應定期到醫院進行糞便篩檢，以便及早發現。（圖／記者陳雅芳攝，2017.5.15）

郭武憲指出，大腸直腸癌的形成90%是由大腸瘜肉所轉化而來，從瘜肉演變為腫瘤約需5至10年。大腸直腸癌早期其實無明顯徵兆，直到癌症晚期，才會伴隨如排便頻率改變、有便意卻排不出來、排便完卻乃持續有便意、有暗紅色之便血、大便形狀變細、腹瀉或便秘、腹部脹痛、食慾減低、體重減輕，以及貧血等症狀。

▲大腸癌早期症狀不明顯，郭武憲醫師建議民眾應定期到醫院進行糞便篩檢，以便及早發現。（圖／記者陳雅芳攝，2017.5.15）

郭武憲表示，大腸直腸癌初期都沒有任何的症狀，一旦發現有血便或是潛血時，罹患大腸直腸癌的機率就增加，呼籲民眾不要因為過去檢查有不愉快經驗而放棄這一項最有效果的檢查，早期發現可以早期治療。