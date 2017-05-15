記者莊漢昌／台南報導

台南市嬰兒出生領到生育獎勵金之後，到兩歲時都沒有任何市府提供的補助，從育兒津貼、公共托嬰中心、協力保母加碼補助、協力私托加碼補助，台南市兩歲前的嬰兒福利可說是「四大皆空」。市議員邱莉莉慨嘆「台南母親最難為」，15日要求市府豐富與完善托育環境，進而搶救南市生育率。

市議員邱莉莉指出，0~2歲托嬰階段的福利政策，現在成為搶救生育率的重點，台北市和桃園市有每月現金發放的育兒津貼，台北市、新北市、台中市則有公私協力托嬰中心與保母加碼補助模式，在台北市送托嬰兒至托嬰中心最高補助8,500元，台南只有3,000元，每個月就差5,500元，到兩歲時台南幼兒就比台北幼兒少領12萬元。台南市和高雄市是六都中0~2歲福利最缺乏的直轄市，除了全國一致性的父母一方未就業育兒津貼、就業者家庭部分托育費用外，並沒有另外提供的托育福利措施，但高雄市目前至少有17處公共托嬰中心，台南市也沒有。

邱莉莉表示，單憑生育獎勵金無法有效刺激生育率，但育兒津貼、公共托嬰中心、便利的保母系統、公立幼兒園等托育環境如能豐富與完善，絕對有助於生育率提高，台灣本島人口成長最快速的桃園市，市長鄭文燦就說「333托育政策」及生育補助每胎3萬元及3歲以下每月發3,000元育兒津貼，兩年下來增加的生育數字就約5,000人。

邱莉莉說，台南市財政狀況不足以全面發放育兒津貼和設置多處公共托嬰中心，但是雙北和台中目前推動的協力托嬰、協力保母合作模式，可以做福利增進的參考。政府加碼補助，約束合作的協力業者不隨意漲價，一方面減輕家長實質負擔，另方面也做大托嬰市場，增加就業機會，必能有效刺激南市生育率。