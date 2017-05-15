明日進行曲大葉大學特映 產官學共同探討環境永續NOWnews今日新聞 (2017-05-15 22:49)
彰化縣政府指導，大葉大學、社團法人台灣產業競爭力協會主辦的合辦《明日進行曲》特映暨座談會，15日下午在大葉大學登場，由歐嘉瑞校長、彰化縣參議陳逸玲、前立委黃文玲共同揭開序幕，邀產官學代表共同探討環境永續相關議題。
《明日進行曲》播映後，由大葉大學環境工程學系主任陳宜清主持座談會，邀請公共電視柯金源導演、彰化縣環保局林孟弘副局長、社團法人臺灣環境公義協會洪正中理事長、簡單集團高振益執行長、彰化縣美港西社區大學楊文慶主任秘書等人，與觀眾共同探討環境永續相關議題。
大葉大學校長歐嘉瑞表示，此次與環工系校友、社團法人台灣產業競爭力協會理事長龔信元共同舉辦《明日進行曲》特映暨座談會，更是將大葉環境教育的理念延續到社會，相當有意義，希望透過這次活動可以呼籲大家重視全球環境與生態的問題。
陳逸玲指出，《明日進行曲》忠實反映出全球面臨氣候異常、人口膨脹、飲水食物與石油耗竭等環境問題，整部片透過農業、能源、經濟、民主與教育等面向的真實案例，教導民眾如何善待地球，縣政府也會透過影片實際案例，思考如何在環保及綠能政策上能夠更精進，打造彰化能為全球綠能城市的標竿。
社團法人台灣產業競爭力協會理事長、環寶綠能有限公司總經理龔信元說，被譽為《看見台灣》全球升級版的《明日進行曲》紀錄片，由法國女星梅蘭妮．蘿倫和作家西席爾．迪昂導演，以輕鬆詼諧的方式關懷地球，不只得到2016年法國凱薩獎最佳紀錄片獎，也是法國最賣座的紀錄片。
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