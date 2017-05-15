（中央社巴黎15日綜合外電報導）第70屆坎城影展17日將在法國蔚藍海岸（French Riviera）登場，好萊塢女星妮可基嫚（Nicole Kidman）無疑將大放異彩，她領銜主演的3部電影都是萬眾矚目的焦點。



法新社報導，妮可基嫚有兩部影片入圍競賽片項目，將角逐最高榮譽金棕櫚獎，她在入選非競賽單元的科幻浪漫喜劇「派對把妹秘訣」（How to Talk to Girlsat Parties）中飾演時尚和音樂教主。



這部電影是根據英國著名奇幻小說家尼爾•蓋曼（Neil Gaiman）的短篇故事改編而成，妮可基嫚在片中將艾兒芬妮（Elle Fanning）飾演的外星人收為門徒。



妮可基嫚在美國導演蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）執導的戰爭愛情驚悚片「魅惑」（The Beguiled）中，演活1名保守嚴厲的女校校長，態度傲慢卻容易受傷，一展高超演技。



「魅惑」以美國內戰為故事背景，柯林法洛（Colin Farrell）在片中飾演1名受傷的士兵，引誘並燃起妮可基嫚洶湧的慾望。



此外，妮可基嫚在希臘導演尤格藍西莫斯（YorgosLanthimos）執導的「聖鹿謀殺案」（The Killing of a Sacred Deer）中，則飾演柯林法洛的妻子。柯林法洛這回飾演1名外科醫師，卻捲入1個不正常的家庭中，使得原本的生活開始分崩離析。



49歲的妮可基嫚雖未曾在坎城影展獲獎，卻是影展常客，她與第1任老公湯姆克魯斯（Tom Cruise）離婚後，成為最賣座的好萊塢影星之一，演出一連串藝術電影。（譯者：中央社劉文瑜）1060515