(中央社巴黎15日綜合外電報導)第70屆坎城影展17日將在法國蔚藍海岸(French Riviera)登場,好萊塢女星妮可基嫚(Nicole Kidman)無疑將大放異彩,她領銜主演的3部電影都是萬眾矚目的焦點。



法新社報導,妮可基嫚有兩部影片入圍競賽片項目,將角逐最高榮譽金棕櫚獎,她在入選非競賽單元的科幻浪漫喜劇「派對把妹秘訣」(How to Talk to Girlsat Parties)中飾演時尚和音樂教主。



這部電影是根據英國著名奇幻小說家尼爾•蓋曼(Neil Gaiman)的短篇故事改編而成,妮可基嫚在片中將艾兒芬妮(Elle Fanning)飾演的外星人收為門徒。



妮可基嫚在美國導演蘇菲亞柯波拉(Sofia Coppola)執導的戰爭愛情驚悚片「魅惑」(The Beguiled)中,演活1名保守嚴厲的女校校長,態度傲慢卻容易受傷,一展高超演技。



「魅惑」以美國內戰為故事背景,柯林法洛(Colin Farrell)在片中飾演1名受傷的士兵,引誘並燃起妮可基嫚洶湧的慾望。



此外,妮可基嫚在希臘導演尤格藍西莫斯(YorgosLanthimos)執導的「聖鹿謀殺案」(The Killing of a Sacred Deer)中,則飾演柯林法洛的妻子。柯林法洛這回飾演1名外科醫師,卻捲入1個不正常的家庭中,使得原本的生活開始分崩離析。



49歲的妮可基嫚雖未曾在坎城影展獲獎,卻是影展常客,她與第1任老公湯姆克魯斯(Tom Cruise)離婚後,成為最賣座的好萊塢影星之一,演出一連串藝術電影。(譯者:中央社劉文瑜)1060515