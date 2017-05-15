謝金晶返台奔喪悼念父親中央社 (2017-05-15 22:50)
藝人豬哥亮15日病逝，他的女兒謝金晶（左）15日晚上前往設在新北市板橋區的會館，悼念父親。中央社記者黃旭昇新北市攝 106年5月15日
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