豬哥亮病逝 殯儀館設置靈堂中央社 (2017-05-15 22:50)
藝人豬哥亮15日清晨去世，日前到印尼表演的豬哥亮女兒謝金晶獲知後也從雅加達趕著搭機返台奔喪，下機後直奔殯儀館。圖為豬哥亮的靈堂。中央社記者郭日曉攝 106年5月15日
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