▲國立臺東大學美術產業學系畢業展將於今（15）日移師高雄大東文化藝術中心開展，並於下午兩點舉行開幕茶會。（圖／台東大學提供，2017. 05. 15.）

國立臺東大學美術產業學系106級畢業展將於106年5月15日移師高雄大東文化藝術中心開展，於今（15）日下午兩點舉行開幕茶會。從培養藝術領域專業師資人才的「美勞教育學系」到轉型成為培育藝術創作與數位設計專業人才的「美術產業學系」，美術產業學系保持美勞教育的美術基本功課程，更加入平面繪畫與數位設計的新式課程，持續的培養藝術設計相關人才。透過歷屆畢業美展，除了讓應屆畢業生展現在大學四年間所有的學習成果外，也讓學生自主策劃展覽，學習溝通協調與策劃展覽的能力。

臺東大學美術產業學系畢業展舉行，今年已邁入第21年，本屆是美產系106級畢業展，集結畢業班共47位參展同學的畢業製作的作品，部分遺漏已於5月7日在臺東藝文中心展出完畢，這次移師外縣市展覽，想讓更多名中看縣臺東大學學生的熱情與能量，更是展現臺東帶給學生們的成長。

展覽將透過展櫃形象設計，同時呈現超過40件作品，作品類別多元豐富，包含平面繪畫、立體裝置、數位類、設計類等等。含括平面繪畫與多媒體數位。展現多元課程下，學生作品呈現不同以往的多樣性與豐富性。

主題命名為「部分遺漏」，發想於美國作家謝爾•希爾弗斯坦（Sheldon Allan Silverstein）的作品《the missing piece-失落的一角》。如同書中缺角的圓一樣，每個人都想追求自己心目中認為「滿分」的事物，而他們追求著「滿分」的藝術。世上沒有完美的事情，在追求完美的同時都有過失敗與遺憾。

完美其實不是一種結果，而是一種過程，在丟失某部分的同時，也用更多的好與壞填補了那份缺角，因為這不完美的遺漏使我們看得更多更廣更能夠碰觸內心深處。因遺漏拾起那些不同，使他們更珍惜過程。並透過努力與過程堆積出「完美」。不只發人省思，同時也讓成果因這樣的遺漏而更加豐富多元。