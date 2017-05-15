謝金晶掩面痛哭 一進靈堂秒跪下NOWnews今日新聞 (2017-05-15 21:58)
謝金晶日前飛往印尼工作，演出前還特別到廟宇祈福，不料15日凌晨爸爸豬哥亮在睡夢中辭世，謝金晶強忍悲傷情緒回到台灣，一下飛機直奔靈堂向父親致意。
謝金晶12日飛往印尼工作，出發前還到廟宇祈福，希望豬哥亮平安，不料15日凌晨豬哥亮在睡夢中辭世，謝金晶未能見到父親最後一面，接到通知後，謝金晶趕回台灣，一下飛機直奔板橋靈堂。謝金晶戴著口罩和鴨舌帽，一路低頭掩面啜泣，面對媒體不發一語，身體微微顫抖，還有人看到她一進去就直接跪地，傷心的模樣讓人看了非常心疼。
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上一則：豬哥亮女兒謝金晶返台奔喪
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