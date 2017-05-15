軍民聯合防空演習24日舉行 縣府籲民眾配合疏散NOWnews今日新聞 (2017-05-15 21:59)
澎湖縣5月24日下午1點半至2點將舉行「萬安40號演習」，演練人車疏散避難、交通管制、防情傳遞、警報發放，縣府呼籲屆時民眾如聽到空襲警報聲響，應配合警察或民防人員指揮引導，進入防空處所避難。
縣長陳光復表示，萬安40號演習主要目的在驗證動員、民防、緊急醫療、災害防救與輻射事故等各種緊急應變機制於戰時運作效能；驗證本縣戰綜、動員、災防會報體系支援軍事作戰效能，以落實全民防衛動員準備，具體實踐全民國防，確保人民生命財產安全，請鄉親務必配合。
陳縣長再次呼籲民眾，演習過程中，在家裡及公共場所的民眾應緊閉門窗、水電、瓦斯以及熄滅煙火，立即進入附近防空避難場所避難；各機場、港口之機、船均正常起降、行駛、靠離，而下機（船）旅客及接送親友車輛（人員），立即接受憲、警、民防人員引導，實施防空疏散避難。
同時也特別提醒轄內的超市、商場，演習警報發放後，除需關閉門窗外，也要記得將燈光熄滅。
各旅行社（業者）、飯店等，應勸導觀光客於演習期間，能遵行各項防空演習規定，並配合疏散避難的要求。
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