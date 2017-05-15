職校畢業師生蒞臨苗縣府 了解未來就業需求NOWnews今日新聞 (2017-05-15 22:02)
苗栗高級農工職業學校、大湖高級農工職業學校、龍德家商綜合職能科應屆畢業師生今天參訪苗栗縣政府，活動最主要的目的是要讓同學們瞭解畢業後若有就業服務需求，可到勞工及青年發展處職業重建服務窗口，由職業重建個案管理員立即提供服務或提供有關就業相關資訊。
縣府表示，目前身心障礙者職業重建服務窗口，辦理身心障礙者就業轉銜通報及服務，並整合各種服務資源，例如:如果不瞭解自己的職業性向與就業能力，可以幫忙連結職業輔導評量；如果覺得想要提升自己的工作技能，有辦理職業訓練，歡迎報名參加。
縣府表示，身心障礙者職業重建服務窗口以個案管理方式，有效連結及運用當地身心障礙者各項職業重建服務資源，希望使身心障礙者在職業重建過程中獲得連續性、無接縫專業服務，協助身心障礙者就業目的。
勞工及青年發展處同仁帶領同學們參觀勞工服務科，實地解說身障就業業務，使同學們瞭解到未來需要協助時，可以找職管員提供服務與協助，也讓同學們收穫滿行囊。
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