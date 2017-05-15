▲特有生物中心於文德國小辦理「阿虎出任務─石虎保育教育宣導課程活動」，教導學生辨認石虎及其保育教育。（圖／記者陳雅芳攝，2017.5.15）

台灣僅存的石虎剩不到500隻，有鑑於特有生物中心專家的推估及期待對石虎棲地保育的教育推展，15日下午於芬園鄉文德國小辦理「阿虎出任務─石虎保育教育宣導課程活動」，透過阿虎劇場、影片教學、分組作答、畫我石虎等活動，讓學生能夠更瞭解石虎及其保育教育。

校長李政穎表示，位處八卦山上的文德國小坐擁豐富的生態資源，學校老師與特有生物中心長期配合，發展學校生態課程，難得的是，日本長期研究「西表山貓」的學者伊澤雅子及中島繪里，對臺灣能夠從國小教育紮根對石虎及生態保育課程的教學深感興趣，特別到文德國小進行參訪，對臺灣生態保育教育紮根國小的教學，深覺佩服。

▲特有生物中心於文德國小辦理「阿虎出任務─石虎保育教育宣導課程活動」，教導學生辨認石虎及其保育教育。（圖／記者陳雅芳攝，2017.5.15）

宣導課程用生動、詼諧的方式，教導學生辨認石虎，過程中，學生透過分組發表瞭解到石虎的特徵及其棲地，更學會如何保育石虎的觀念。六甲黃峻祺說，「辨別石虎有三個特徵，石虎的耳背有白色斑塊，臉上夾雜白色條狀斑紋，而身上有很多像錢幣大小的黑色斑塊，石虎在臺灣已不到500隻，很需要我們保育牠。

▲特有生物中心於文德國小辦理「阿虎出任務─石虎保育教育宣導課程活動」，教導學生辨認石虎及其保育教育。（圖／記者陳雅芳攝，2017.5.15）

四甲吳東育說，石虎的棲地在中低海拔，跟我們人類的居住地很相近，因此，受我們人類威脅很大，今天認識石虎，我會更加注意不要讓他們受傷；特有生物中心將生態保育的觀念帶進校園，希望可以讓小學生透過對石虎的認識，讓對環境的守護從心中萌芽，成為愛惜大自然的尖兵。