▲彰化縣長魏明谷和鹿港鎮長黃振彥、埔心鄉長張乘瑜等人都到場加油，希望龍舟賽也能帶 動彰化國際觀光。（圖／記者陳雅芳攝，2017.5.15）

義大利奧運選手馬帝歐15日上午和彰化縣警局龍舟隊一起較勁划龍舟，在龍舟賽賽前與彰化縣選手交流切磋，彰化縣長魏明谷等人到場加油，魏明谷期望這次的友誼賽能夠讓外國朋友體驗鹿港傳統民俗龍舟活動，發揚鹿港文化傳統之美。

義大利國家隊國手的他第一次划龍舟，他說划龍舟和西式划船方式不太一樣，他覺得很有趣，還欲罷不能和彰化選手連賽二場，彰化縣長魏明谷說，今年龍舟賽共有21個國家選手參賽，希望龍舟賽也能帶動彰化國際觀光。

▲義大利奧運選手馬帝歐前往鹿港福鹿溪，在龍舟賽賽前與彰化縣選手交流切磋。（圖／記者陳雅芳攝，2017.5.15）

馬帝歐從2004雅典奧運開始就代表義大利國家隊出賽，於2005地中海運動會中，以男子雙人雙槳項目奪得金牌，2010年的世界賽艇錦標賽中以男子四人雙槳項目中奪得銀牌，2013歐洲賽艇錦標賽再拿下男子四人雙槳銅牌。

魏明谷指出，這次誠摯邀請義大利奧運選手馬帝歐為龍舟賽加持，與練習龍舟賽的選手一起切磋技藝，並藉此行銷鹿港，希望鹿港龍舟賽能增加能見度，歡迎全國民眾在端午佳節扶老攜幼來鹿港看龍舟、嘗美食、賞古蹟、玩民俗。

▲義大利奧運選手馬帝歐前往鹿港福鹿溪，在龍舟賽賽前與彰化縣選手交流切磋。（圖／記者陳雅芳攝，2017.5.15）

今年鹿港龍舟賽共有109隊參賽，包含來自德國、墨西哥、匈牙利、宏都拉斯、美國、日本、香港等國家隊伍參賽；馬帝歐說，台灣人非常友善，很開心到台灣交流，他和福興公所隊一起划龍舟一下子就融入龍舟隊，雖然划龍舟方式和西式划船不一樣，卻是個很特別的經驗。