太平雲梯5遊程 五感體驗搶鮮報NOWnews今日新聞 (2017-05-15 22:11)
嘉義太平雲梯為全國最長景觀吊橋，即將於9月營運，阿里山國家風景區管理處特別規劃太平四村豐富多元體驗5條遊程，讓遊客透過五感深度體驗大阿里山北茶道，打造大阿里山區優質旅遊服務，迎接此全台最高海拔雲梯的到來。
阿里山國家風景區管理處表示，太平四村豐富多元體驗5條遊程，包括「文學．太平老街親子遊」、「尋旅．大地茶席逍遙行」、「尋覓．碧湖仙境採茶姑娘」、「茶覺．台灣高山茶的故鄉」、「茶訪‧山間味蕾小旅行」等一日遊及二日遊。
「文學．太平老街親子遊」順著162甲線沿著「36彎道」直上「雲海故鄉」梅山鄉太平村，在地人帶路探訪文學作家張文環的故鄉，漫步於樸實迷人的太平老街。
「尋旅．大地茶席逍遙行」在茶園裡、野溪澗、門埕前擺上大地茶席，感受品茗眺望山景的怡然悠閒，品嚐新鮮的野菜料理。手製女兒的香藝體驗，揉稔天然香粉到成形，在群山環繞間，品一壺香草茶搭配手工點心，別具一番風味。
「尋覓．碧湖仙境採茶姑娘」遊客可在碧湖村茶園間裝扮採茶姑娘；體驗烘豆方法，動手去殼到手搖烘焙，完成專屬於自己的咖啡包。
「茶覺．台灣高山茶的故鄉」、「茶訪‧山間味蕾小旅行」，在高山茶的發源地龍眼村的老房子與山林環繞的氛圍下品嚐特等獎咖啡，聽村長說龍眼村與老厝的故事，或漫步在山間小路聽在地人說生態，達人帶路走二尖山步道，欣賞稜線上的茶園與遼闊山景，有三合院茶廠的評鑑茶席，觀茶色、品茶湯，五感品評不同茶種，金黃與鮮紅透亮茶湯的回甘風味，親自感受體驗。
阿里山國家風景區管理處表示，一日遊程至少須滿15人、二日遊程至少須滿10人即出團，每梯次至多20人。遊程即日起開放報名，歡迎有興趣的民眾趕緊揪團參加，口碑場將於5月26日至6月23日讓民眾搶先體驗。
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