強忍喪母淚水 鎮長表揚模範母親NOWnews今日新聞 (2017-05-15 22:16)
北港鎮公所15日上午在北港文化中心家湖廳舉辦106年度母親節表揚大會，鎮長張勝智剛於14日處理完母親的喪事，15日強忍淚水親自頒獎表揚鎮內29名模範母親，除恭賀及祝福獲獎的媽媽們，張鎮長表示，今日的表揚大會他感受特別深，除感謝各界於守喪期間，給於溫馨的慰問，更勉勵身為子女者應即時善盡孝道，珍惜與家中長輩相處的每一刻。
鎮長張勝智表示，29位模範母親都是克勤克儉，無怨無悔地為家庭及子女無私奉獻，教育子女有成，也深獲鄰里認同；縣議員蔡孟真、代表會蔡主席、縣長李進勇祕書張嘉富及立委蘇治芬秘書許玉明等貴賓，也到場獻上最深的祝福，會後亦合照贈送給模範母親留念。
仁安里謝曾珍綢女士代表北港鎮縣參加縣級表揚，她丈夫英年早逝，謝曾珍綢靠著擺攤維持一家生計與5個孩子的教育經費。子女在其身教的感召下，個個謹守本分，努力向學，其子女在商業界、醫學界及教育界皆有良好表現，於社會貢獻所長。
謝曾珍綢為虔誠天主教徒，對社會弱勢皆能感同身受並願意付出，深受鄰里肯定與好評。謝曾珍綢將代表北港鎮參加縣級表揚，並代表雲林縣參加省政府慈暉媽媽表揚，並獲得現場貴賓恭喜。
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