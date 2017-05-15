看林奕含之死 葉毓蘭：社會應進行大改造NOWnews今日新聞 (2017-05-15 22:17)
女作家林奕含自縊事件引起社會高度關注，前警察大學教授葉毓蘭今（15）日上「新台灣加油」節目討論林奕含事件，葉毓蘭表示這起事件的嚴重程度，不僅是補教界施行實名制就能改善，她認為社會應該進行大改造，才能避免有女學生再度受害。
葉毓蘭在節目上表示，林奕含事件的嚴重程度，不只是在補教界，實名制也不一定能解決此情況，她認為社會應該進行更大的改造，才能改善類似事件。
葉毓蘭指出，在台灣國情裡，認為萬般皆下品，唯有讀書高，很多學生尊師重道、崇拜老師，因此有些老師就會假藉讀書之名，趁學生沒有防備時趁虛而入。
葉毓蘭舉例，像淡江大學尤姓教授便利用指導學生寫論文的機會，連續性侵女學生；另一位淡江教授也以論文分數來威脅性侵，誘騙女學生陰陽雙修。老師和學生因為有互動，雙方逐漸互相信賴，但老師卻趁學生無防備時趁虛而入，她認為，有權勢者應該要節制自己的權力，才能避免女學生受害。
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