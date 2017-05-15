▲義工蔣爭光得知長輩關懷禮募集不如預期，於今（15）日主動協助金峰達仁鄉服務105位長輩所需粽子。（圖／華山基金會提供，2017. 05. 15.）

排灣族專任委員56歲蔣爭光經歷34年軍旅生涯，退休後回到家鄉，成立嘉蘭自救會，為在地長輩服務，102年偶然機會認識華山基金會，因認同在地服務理念而擔任義工，並力邀金峰鄉鄉民代表及各村村長一同加入服務長輩行列，也常主動將年節募集關懷禮的需求，分享給親朋好友知道，鼓勵大家一起加入愛老人的行列。

端午節將至，義工蔣爭光得知長輩關懷禮募集不如預期，主動協助金峰達仁鄉服務105位長輩所需粽子，今日早上9點30分在金峰鄉嘉蘭自救會，號召6位義工一同完成這件有意義的事，捲起袖子親自教導義工、長輩，如何包原民肉粽「阿拜」，從月桃葉清洗、川燙、加入小米、樹豆、香菇、豬肉等食材做起，漢人長輩鍾阿嬤表示，之前只有吃過阿拜，第一次自己包，扁扁長長的形狀，跟一般肉粽真的不太一樣，很有趣。」並且邀請耆老分享端午習俗-掛艾草等，讓原民長輩更認識端午節。

蔣爭光表示，期待透過拋磚引玉，吸引更多人投入弱勢長輩服務，讓長輩能獲得更多照顧。華山基金會自98年起，在台東免費提供弱勢長輩關懷訪視、物資協助及陪同就醫等服務，減少偏鄉長輩的不便，「愛老人 動起來」公益活動正熱烈進行，目前台東地區服務約977位長輩，將於端午前親送到每位長輩家中的關懷禮300元/份，目前募集僅不到一成，希望社會大眾用愛心聯合各方力量，讓長輩溫暖過節。

▲今（15）日早上9點30分在金峰鄉嘉蘭自救會，號召6位義工一同完成這件有意義的事。（圖／華山基金會提供，2017. 05. 15.）

▲義工蔣爭光捲起袖子親自教導義工、長輩，如何包原民肉粽「阿拜」，從月桃葉清洗、川燙、加入小米、樹豆、香菇、豬肉等食材做起。（圖／華山基金會提供，2017. 05. 15.）