▲彰化縣警察局將酒測重點時段從夜間改到白天出擊，成果比以往夜間稽查好多了。（圖／記者陳雅芳攝，2017.5.15）

別以為警方抓酒駕都是在晚上！彰化縣警局最近奇襲出擊，將酒測重點時間從晚間改到大白天實施，虛虛實實結果，效果奇佳，日前下午首次全縣同步出擊，就查到21件，同一路段更查到4件，有駕駛人酒駕被攔查時傻眼說，哪時候改白天抓酒駕的？ 警方強調，將不定時白天稽查。

彰化縣警方一改通常在晚上實施酒測勤務，首度改在白天實施酒測，效果非常好，網友一片讚許說：「彰化已成酒駕者的地獄！」還有網友說：「酒駕釀禍害死兩個家庭，警方一定要嚴格執法！」另有人認為，警方酒測勤務應該改為不定期、不定時、不定點的「3不」來實施，讓酒駕者摸不清警方酒測勤務的流程，這樣大家才會守法。

▲彰化縣警察局將酒測重點時段從夜間改到白天出擊，成果比以往夜間稽查好多了。（圖／記者陳雅芳攝，2017.05.15）

縣警局交通隊組長蕭汝上說，警方酒測攔檢的時間與路線常被網路曝光，且以往的聯合稽查重點都放在夜間，而且甚少稽查大型車，讓酒駕者都心存僥倖，造成最近白天酒駕及大型車酒駕案件居高不下，因此，彰化警方決定不按牌理出牌，讓酒駕者無法掌握警方酒測的時間與地點。

彰化縣警局統計，2017年元月至5月7日止，全縣共發生酒後駕車肇事171件，造成1人死亡，116人受傷，較2016年同期酒後駕車肇事案件185件，減少14件，造成2人死亡，減少1人，受傷107人，增加9人；另取締酒後駕車違規共1638件，較2016年同期取締1490件，增加148件，可見駕駛人心存僥倖酒後駕車情形非常嚴重。

▲彰化縣警察局將酒測重點時段從夜間改到白天出擊，成果比以往夜間稽查好多了。（圖／記者陳雅芳攝，2017.05.15）

警方首度改採大白天酒測，奇襲效果佳，未來警方也將持續酒駕執法密度，交通隊表示，往後會持續不分時段、路段，安排酒測勤務，駕駛人只有不酒駕，才能避免荷包失血，進而確保他人及自身的安全。