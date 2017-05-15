【大成報記者吉雄世╱高雄報導】高雄巿政府勞工局訓練就業中心楠梓就業服務站與高雄巿榮民服務處於5月15日共同邀請特定對象求職者，一同實地參訪聚亨企業股份有限公司，以陪同面試的服務理念，拉近與求才廠商的近距離接觸，希望透過本次的職場觀摩，達到就地媒合，使求職者快速進入職場。網路職缺雖多，但缺少現場觀摩的機會，求職者對於工作環境以及內容，往往無法實際體會，以致產生離職率偏高的現象。楠梓就業服務站與高雄巿榮服處有鑒於此，特邀請對於鋼鐵產業有興趣的求職者，專車接送，前往位於岡山區的聚亨企業股份有限公司現場觀摩。在聚亨企業股份有限公司張信月副理引導及解說之下，參加活動的求職者均能深刻體會鋼鐵業的工作特性、環境、待遇以及升遷制度，現場的求職者與公司各部門主管互動熱絡。此次職場觀摩的體驗活動，實際的在求才廠商與求職者之間，拉近距離，有效地成功媒合。