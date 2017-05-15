青年職場觀摩 參訪聚亨企業大成報 (2017-05-15 20:05)
網路職缺雖多，但缺少現場觀摩的機會，求職者對於工作環境以及內容，往往無法實際體會，以致產生離職率偏高的現象。楠梓就業服務站與高雄巿榮服處有鑒於此，特邀請對於鋼鐵產業有興趣的求職者，專車接送，前往位於岡山區的聚亨企業股份有限公司現場觀摩。
在聚亨企業股份有限公司張信月副理引導及解說之下，參加活動的求職者均能深刻體會鋼鐵業的工作特性、環境、待遇以及升遷制度，現場的求職者與公司各部門主管互動熱絡。此次職場觀摩的體驗活動，實際的在求才廠商與求職者之間，拉近距離，有效地成功媒合。
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