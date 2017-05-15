涂醒哲拼嘉市發展基盤 倡前瞻計劃建構雲嘉嘉未來發展大成報 (2017-05-15 20:06)
眾所皆知，台灣經濟發展根本問題，在於長期投資與基礎建設不足；嘉義市長涂醒哲15日指出，政府隨著都會化程度跟肩負下個世代發展的需求，訂出優先順序，嘉義市符合優先的條件，前瞻計劃是打底的工作，要做大幸福，不只是小確幸。誠如總統蔡英文所言，行政院的前瞻建設，將促進民間投資，帶動經濟發展，首先要建立「全島軌道交通網」、其次是均衡區域發展，尤其是中部地區、第三是納入重要都會發展需求，例如嘉義市鐵路高架化，就是把嘉義地區最重要的都會區透過立體化，建構雲嘉地區未來發展的基盤。
嘉義市長涂醒哲表示，日前嘉義市獲選全球7大智慧城市，將伴隨鐵路高架化，透過全面都市更新，打造現代化的國際智慧城市，凸顯嘉義市發展的潛力無限。再者，總統蔡英文表示，社會有很多人沒耐心，常要看眼前立即有效的政策，如執政者只做短期計劃，政府或許不會垮，但國家會垮，在雲嘉地區，嘉義市的都市化程度較高，透過鐵路高架化，縫合嘉義市，未來要擔負雲嘉地區都會的責任。
從民國80年起就開始倡議的嘉義鐵路立體化，經歷近30年的轉折，終於在今年獲得中央的同意，納入行政院前瞻計劃中，預定年底動工，縫合市區；涂市長指出，鐵路高架化不只帶入硬體建設，也有軟體思維，導入「智慧運輸」的概念，並把觀光、產業發展、市區居住環境一併改善。
日前媒體以「聽聽一名高中生對前瞻建設的質疑」為社論，質疑嘉義市鐵路高架化工程，僅以一位高中生的見解，否決嘉義市民30年的期望；涂市長表示，媒體應拿出專業，在下筆前先做查證的工作，涂市長表示，嘉義市發展最大的阻礙就在於縱貫鐵路，直接把嘉義市硬生生分成兩塊，嘉義市民必須透過五處平交道、四座路橋、三座地下道，才能往來鐵路分隔的區域，阿里山森林鐵路的影響甚小，只經過嘉義市部分地區，而且一天只有兩次的往返，反而是嘉義市發展觀光不可或缺的特點，也是台灣爭取世界文化遺產的亮點。
另外，涂市長也強調，他尊重每個人的看法，也佩服高中生能提出自己的見解，但媒體僅以一高中生的看法，不去查證，就作評論，打臉嘉義市民三十年來的期待，過於膚淺；令人遺憾。涂市長表示，鐵路高架化不是只將鐵道提升、縫合東西區，去除交通障礙，也將配合汙水下水道埋設，將管線地下化。
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