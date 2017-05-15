【大成報記者吉雄世╱高雄報導】文藻外語大學國際交流合作觸角擴及澳門，日前與澳門聖若瑟教區中學（簡稱澳門聖中），共同簽訂英語文教育產學合作，預計利用兩年半時間，由文藻外大協助澳門聖中籌設全英語教學幼兒部及小學部。此次台澳跨境合作，是由文藻外大外語教學系及英國語文系共同攜手籌劃，整合文藻外大豐富的外語教學師資與資源，輔導澳門聖中籌設全英語幼稚園及小學部。兩校共同締約當日，由文藻外大國際副校長顧長永率領行政團隊，熱烈迎接澳門聖中團隊。締約儀式中，文藻國際副校長顧長永致詞時表示，澳門聖中校長羅玉成神父，前後擔任澳門聖中校長將近30年，是該校非常重要的精神導師與靈魂人物。澳門聖中跟文藻外大同樣是天主教學校，校訓都是本著基督的信仰，對於人的教育不僅追求全人教育的發展，更是著重人格教育。此次締約不僅讓文藻從大學院校的國際交流，甚至擴展至中學、其他學術產業或拓展陸港澳海外招生的合作，期待雙方可以共同建立國際化小學與中學。澳門聖中校長羅玉成神父指出，期待兩校合作不單是語言合作，更是信仰的合作，並且能在天父的愛中共同完成。台澳兩校積極推動此次英語文教育產學跨境合作，澳門聖中派遣12位教師，跨海前來文藻取經。參加由外語教學系和英國語文系，合辦四天的全英語授課教師工作坊。工作坊主軸以自然發音教學和英語歌曲律動為主，旨在訓練幼稚園和小學低年級教師實務教學知能和技巧。兩校預計於7月份，舉辦第二次進階工作坊。文藻外大團隊也將於8月下旬再度回訪澳門，為澳門聖中9月新學期開學前，再細化各項教案相關工程。澳門聖若瑟教區中學是澳門教區學校，於1931年設立，1932年開始招生，今年3月中旬甫歡慶創校第86週年。是全澳門最大一所天主教辦學學校，目前設有幼稚園、小學部、中學部和大學部。澳門聖中與文藻外大的合作，源於今年一月份，由澳門聖中校長羅玉成神父和副校長李仁傑，親自率領行政團隊拜訪文藻外大外語教學系和英國語文系，洽談全英語師資培訓和協助建置英語小學等合作議題。二月份文藻外大外語教學系主任黎昱希、英國語文系副主任黄苡蓁和國商英學程教師吳家荦回訪澳門聖中，實地勘查並和該校多位主任、師長敲定雙方合作的方向與細節。澳門聖若瑟教區中學一直承繼羅馬天主教東傳遠東450年的歷史使命，聖中校訓「己立立人」，辦學使命追求真善美，尊重學生個人發展和品德教育。以人為核心的教育目的，澳門聖中課程規劃採主題式單元學習，並佐以多元性評鑒，該校校長羅玉成神父提倡「生活即學習，學習即生活」，期許學生共同成長並透過同儕合作，達到獨立性思考和培養團隊精神。澳門聖中期待能把國際化理念往下扎根，因此開辦全英語授課幼稚園和小學，希望讓澳門兒童從小就能扎下成為世界公民的種子。文藻外大由天主教聖吳甦樂會創立，去年甫歡慶建校50週年校慶。創立之初，聖吳甦樂修女洞察語言教育是與國際接軌的推手，奠定下文藻全英語授課的傳統。民國102年文藻成為全台第一所複合型外語大學，培育兼具優秀外語能力與全人涵養之國際專業人才。台灣文藻外大與澳門聖中兩校教育共同點，均以人為本，期待透過語言學習，學生能進而了解溝通的意義，並對於不同語言和文化能展現包容與尊重。此次產學合作案，同時實踐兩方教育理念，並提供教師共同學習成長並共創國際化願景。圖1：文藻外大顧長永國際副校長(右)與澳門聖若瑟教區中學校長羅玉成神父(左)於締約後合影圖2：澳門聖若瑟教區中學非常重視與文藻外大合作，派出12位教師，跨海前來文藻學習，兩校人員於簽約後合影。圖3：文藻外大英國語文系林怡萍老師(右一)於工作坊授課情形