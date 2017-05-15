【大成報記者吉雄世╱高雄報導】高雄市區監理所（高雄市楠梓區德民路71號，位於楠梓都會公園對面）辦理假日考照服務，滿足民眾無法於正常上班時間前往監理機關考照之需求，獲得熱烈響應。5月6日上午共有77人報名。該所表示將持續秉持以便民為本的服務理念及同理心的服務態度，站在民眾的立場提供最優質完善的服務品質。為維護考照服務品質，高雄市區監理所自105年起開放網路預約報名考照，平日(周一至周五)採現場及網路預約報名(總量限額300名)，並優先受理預約考照民眾，網路預約截止日期為考試前2天夜間24時；假日門市則採全網路預約報名(總量限額150名)，不接受現場報名。另達當日總量限制即截止報名，不再受理報考，以維持考照品質。預約報名者請由「監理服務網」或下載「監理服務APP」預約報名，並記得在考照當日報名時間內於該所2樓取號碼單報到繳費。逾時未完成報到者，即放棄預約資格!冬啟程所長提醒報考民眾，下次「假日門市」服務時間為106年6月3日，只要您年滿18歲，考照前記得要先去醫院辦理體檢及上網預約，並於當日上午8:00至10:30持身分證明文件正本、1年內有效之體檢表及照片1張向該所報名，除筆試、路考外，初考領機車駕駛執照者，於領照前須完成1.5小時之安全駕駛講習課程，相關資訊可上該所網址查詢。