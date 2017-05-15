樹科大表揚優異生做為母親節獻禮大成報 (2017-05-15 20:31)
錄取高雄師大等五間研究所的資管系許慧如同學，是資訊學院傳奇，活潑熱情的許慧如說，大學四年自己隨時備好時間、心情與體力接受充滿戰性的課程，並有機會前往企業實習，與業界有多面向接觸，實習期間協助企業主建構網站及開發，也在師長專業指導下，在研究考試擊出全壘打成績。導師胡舉軍主任指出，許慧如同學能够以高職所學廣告設計為基底，再跨域進入資管系就讀，如今已在視覺平台設計領域找到舞台，可喜可賀。
許慧如的母親說自己是單親家庭，慧如總是獨立打點自己，不讓母親操煩，也貼心請媽媽不用擔心自己，雖然從小功課都吊車尾，但自己會勤能補拙，全力以赴。陳清燿校長告訴許媽媽，肯學的孩子進入到樹德科大必成為火車；身為資管系老師的嚴大國副校長告訴家長，資訊學院師徒制讓師生有更多互動與學習機會。
會場有對最讓父母欣慰的兄弟檔，即電通系系友應氏堯與應氏恆，當天媽媽與外婆也都到場分享喜悅。系主任欉振萬說，應氏父母當年將哥哥應氏堯送進電通系就讀，哥哥的努力與優異師資，哥哥該校畢業後考入國立台北科大電子所就讀，畢業後有相當不錯的工作，因此，應氏父母深具信心的再將弟弟應氏恆加入電通系陣容，果然在學術與實作經驗豐富的顏錦柱老師指導下，弟弟應氏恆也在今年考取國立成功大學工科所，二位兄弟成為系上楷模傳為佳話。應媽媽劉美玲女士感謝老師傾囊相授與學長姐的共學，讓孩子有好的表現。
當年放棄國立大學就讀電通所的柯坤瑋與李宗達二位同學，在指導老師徐文修老師推薦下申請研發替代役分別前往連展科技與耀登科技服役，積極態度與優異的專業能力獲得企業留用。
資工系的王宗偉最高興的是能進入程毓明老師的實驗室，接觸物聯網技術，找到興趣，並以擅長的物聯網技術跟隨程毓明教授前往江蘇訊息學校，大受對岸教師與學生喜愛，硬要將他留用，期待他完成學業後到對岸，這個動力鼓勵王同學報考資工所，希望再追隨程教授腳步繼續專研物聯網技術。系主任黃勇仁說，系上專業也不斷追求創新，開發的東西是實用性與流行性兼具。
校長陳清燿表示，學校對學生與家長的承諾是說到做到、說話算話，真誠允諾才能獲得信賴，也感謝三位創辦人在財力資源、精神鼓勵的付出，讓師生大步往前進。
資訊學院院長謝文雄說，無論學生是選擇何種入學管道就讀、無論學生成績是否高低差，出發點雖不同，但終點都是能成為企業所愛用與需要的人。
這次受表揚學生的高中職母校也有多位師長前往共享榮耀，高雄高工黃仁吉主任與中正高工鄭明雄主任也都受邀上台頒獎。
圖說一：中正高工鄭明雄主任受邀頒獎
圖說二：許慧如同學的媽媽
圖說三：應家兄弟與家人（左起應氏恆、外婆、應母劉美玲女士、應氏堯）
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