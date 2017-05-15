落後25分大逆轉 勇士奪西區冠軍戰首勝公視 (2017-05-15 00:00)
勇士跟馬刺，是NBA從2003年之後，首度在分區冠軍系列戰有兩支例行賽超過60勝的隊伍交鋒，鏡頭上這是馬刺的Murry跑傳交給了Aldridge，切入、灌籃，他為球隊貢獻最高的28分，還有8籃板3助攻，拿下次高分數的是Kawhi Leonard，這是他帶球切入、上籃、兩分進帳，還造成對方犯規也罰進。這是一個3分play。
上半場打完，馬刺62比42領先勇士20分，下半場開始勇士展現強大韌性，馬刺Ginobili 跳投、沒有，被Stephen Curry防守籃板球、跑投，飆進3分，勇士打出16比0的攻勢，此刻讓馬刺喊了暫停。第三節打完，馬刺90比81領先勇士9分。
但來到第四節就被打敗，勇士Kevin Durant 運球上籃，放進兩分，這一戰他貢獻全場次高的34分，現在勇士反以101比100領先，也從這個時間點開始，剩下的四分鐘，雙方都在分數上拉距，勇士Livingston將球撥出去給了Stephen Curry，就定位、跳投，飆進了這顆三分球，雙方106比106平手，時間剩下36秒，馬刺Manu Ginobili切入、灌籃，馬刺落後三分，最後的9.5秒鐘，Curry切入、騎馬射箭、跳投，拿下兩分，他拿下全場最高的40分、7籃板；
而馬刺的Aldridge最後代表追平的三分球沒能投進，終場勇士113比111擊敗馬刺，拿到冠軍賽系列的首勝。
記者 黃韻玲 報導
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