















國道收費員自救會，高舉標語繞行凱道，向蔡英文總統喊話陳情，自救會成員表示，先前和勞動部談妥的補貼方案，是針對會員，但勞動部針對非會員的國道收費員也給予補助，根本是違反了雙方在去年8月16日簽訂的"國道關廠案解決協議"。==國道收費員自救會會長 孫秀鑾==會員跟非會員的差距太大以致於不能去履約完成那我們就是沒有辦法接受他以這樣的藉口來告訴我們間接的也鼓勵了不團結然後打壓工會然後政府來製造矛盾自救會強調，對於會員與非會員一致的補貼並不公平，因自救會為了爭取權益，自費到處抗爭，本來就該有"禁搭便車"條款，對此，勞動部則強調，因這些前收費員同樣都面臨工作問題，不管是否為自救會會員，勞動部都會受理申請。==勞動部勞動關係司司長 王厚偉==我們其實都沒有跳票第一個我們六億也都有了所有的收費員也都有申請都到我們這裡來了那我們也發了兩階段那已經大概發出了兩億多了針對自救會揚言不排除更進一步抗爭，勞動部回應，近日內將會和國道收費員自救會開會討論，讓自救會理解勞動部的考量。