國道收費員自救會 赴凱道向總統陳情公視 (2017-05-15 00:00)
國道收費員自救會，高舉標語繞行凱道，向蔡英文總統喊話陳情，自救會成員表示，先前和勞動部談妥的補貼方案，是針對會員，但勞動部針對非會員的國道收費員也給予補助，根本是違反了雙方在去年8月16日簽訂的"國道關廠案解決協議"。
==國道收費員自救會會長 孫秀鑾==
會員跟非會員的差距太大
以致於不能去履約完成
那我們就是沒有辦法接受他
以這樣的藉口來告訴我們
間接的也鼓勵了不團結
然後打壓工會
然後政府來製造矛盾
自救會強調，對於會員與非會員一致的補貼並不公平，因自救會為了爭取權益，自費到處抗爭，本來就該有"禁搭便車"條款，對此，勞動部則強調，因這些前收費員同樣都面臨工作問題，不管是否為自救會會員，勞動部都會受理申請。
==勞動部勞動關係司司長 王厚偉==
我們其實都沒有跳票
第一個我們六億也都有了
所有的收費員也都有
申請都到我們這裡來了
那我們也發了兩階段
那已經大概發出了兩億多了
針對自救會揚言不排除更進一步抗爭，勞動部回應，近日內將會和國道收費員自救會開會討論，讓自救會理解勞動部的考量。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- CELINE Trio 經典小羊皮拼色三層斜背包 (小/紫X棕X奶油白)
- 【APC】750VA在線互動式UPS(SMT750TW)
- LiveABC主編學堂：易混淆字比較分析 + LivePen智慧點讀筆
- 皮沙發 雙人座 墨洛溫全牛皮沙發 杰諾家居
- 品家居 沐蘭2尺木紋展示櫃/收納櫃-60x40x180cm-免組
- 【Nikon】NC 82mm 濾鏡/保護鏡(公司貨)
- Timberland Erving 輝煌時代復刻日曆腕錶-黑x咖啡/44mm
- DN 典雅知性 全真皮復古金屬飾扣拼接低跟包鞋-黑
- GEORG JENSEN-TORUN朵蘭18K玫瑰金鑲鑽戒指
- 【Beats】Tour2 入耳式耳機Active Collection-黃(送運動臂
唐綺陽看林奕含之死：讓不道德惡人無所遁形【NOWnews今日新聞】
補教名師自縊 檢警：死法罕見【NOWnews今日新聞】
除夕燒死親人 翁仁賢：計畫殺死家人【中央社】
補教師自縊身亡 前同事眼中他「斯文有禮老實」【NOWnews今日新聞】
警破天道盟同心會竹北分會 查獲大批槍枝零件【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》