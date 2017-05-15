海巡署緝毒 破獲漁船走私504公斤原料公視 (2017-05-15 00:00)
海巡署查毒又有斬獲，台中機動查緝隊，在梧棲漁港跟監，鎖定一艘澎湖籍漁船，涉嫌從對岸夾帶20袋的氯假麻黃鹼，重量達504公斤，13號凌晨逮獲，包括船長等五名走私成員。海巡署表示，漁船不易被查獲，加上運毒一次，可以獲利百萬以上，讓不少船長因此鋌而走險。
查緝人員登上漁船，船艙全是一袋一袋的黃色麻袋，船長驚慌失措，因為麻袋裝的可都是製毒原料。
==查緝人員==
來啊 來啊 先開一包就好
有沒有什麼可以拿來開的
全部都是嗎
黃色袋子都是嗎(對對)
查緝人員一打開，全是刺鼻氣味，白色粉末一驗，就是高純度的氯假麻黃鹼，屬於四級毒品的製毒原料，算一算有20袋，重量高達504公斤，全都要走私回台灣，要製成二級毒品安非他命。
==查緝人員==
（這是什麼）麻黃素吧
來來 我看 試劑試劑
氯假麻黃鹼是製成安非他命的原料，根據估算，這些原料可以煉成三四百公斤安非他命，市價估計上億，漁民之所以鋌而走險，是因為只要成功，每人獲利可達上百萬，比捕魚好賺太多，再加上漁船不易查緝，成了泛濫的走私管道。
==海岸巡防署台中機動查緝隊簡任隊長 朱錫勇==
漁船在進出方面來講
是比較方便的
因為在監控上 海面上這麼多船隻
你也不曉得 那艘船隻是走私
他們都是用密艙
密艙就是用 樹酯之類的密封
割開之後 再用玻璃纖維密封
如果你不仔細看 幾乎看不出來
而中部海岸，更因為有澎湖當中繼站，可以作為掩護，因此成為海巡署查緝重點，而截至五月，已經查獲百件以上的漁船走私。
記者 林健生 賴世杰 台中報導
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