洋基前隊長吉特 2號球衣母親節退休公視 (2017-05-15 00:00)
美國職棒紐約洋基，前任隊長、戴瑞克吉特，選在母親節這一天，於洋基球場，參加球衣號碼退休儀式，吉特感性向球迷說，自己永遠是洋基大家庭的一份子。
洋基前任隊長Derek Jeter 2號的球衣號碼退休，這也是洋基最後一個退休的個位數號碼，帶著家人，向全場4萬8000位觀眾感性發言。
==紐約洋基前任隊長 戴瑞克吉特==
向現場所有的媽媽們
說聲母親節快樂
特別是我的母親、祖母
我的姐妹跟我的太太
她也快要當媽媽了
大家母親節快樂
Jeter特別感謝洋基球團老闆史坦布瑞納家族，而他的前隊友Andy Pettitte、當年的總教練Joe Torre、Mariano Rivera以及Bernie Williams 都出席觀禮。
==紐約洋基前任隊長 戴瑞克吉特==
(有人問)若有機會跟人交換
會不會想去別的球隊
我很謙卑地說
沒有任何一個人或球員
可以讓我交換
不管是現在或以前
我有機會在這一流的球隊打球
在偉大的球迷面前打球
在這裡打球打了20年
我知道時光飛逝
回憶也會消逝
但家人永遠都在
對於身為洋基家族一員由衷感恩
Jeter 2014年退休，職業生涯20年，全都待在洋基，隊史27座世界大賽冠軍，其中有5座是在Jeter效力期間獲得；也因在季後賽表現亮眼，獲得"11月先生"的封號。Jeter生涯3465支安打、260轟、14度入選明星賽；而他也是洋基隊史上目前任期最長的隊長。
記者 黃韻玲 報導
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