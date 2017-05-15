記者張家豪／台北報導

隨著社會發展腳步越來越快、越來越多元，父母為了讓孩子不輸在起跑點上，現代兒童的課業壓力不可謂不重，不只平均在校上課時間長，連課後的時間也忙、忙、忙，從學科、才藝到技能樣樣都有補習班，根據調查，超過七成的家長把孩子送到學科或術科補習班。其實，媒體曾有一篇名為《12歲前，累積親子幸福存款》的熱門文章，文中指出，「旅行、環島、露營，全家人暫時脫離日復一日運行的軌道，一起到外地體驗不同的生活樂趣，是締造共同回憶的絕佳機會。」親職專家也多建議，與其送小朋友學才藝，不如多跟孩子相處。

只是現代人生活忙碌，除了小孩補習補不完，台灣父母的上班時數也普遍偏長，親子共處的時間相對壓縮，不妨好好安排利用期末考後的暑假，趁這段時間拋開學業壓力，全家出門旅遊，紓解壓力，創造親子共處的回憶。喜鴻旅行社表示，為了讓父母不必為了旅遊基金頭大，特別在暑期推出「夏一站fun暑假專案」，小孩不佔床最高可折兩萬。

業者指出，【暑假強檔熱賣．小孩不佔床省20,000元】【FAMILY峇里遊】超五星SAMABE渡假酒店、祕密花園DIY、WATERBOM水上樂園、3D立體美術館五日【兩人成行】，是這一波最優惠的行程，其中，最適合帶小孩「放電」的，莫過於WATERBOM泡泡水上樂園，園內共有5座長達600公尺的滑水道，4座直線滑道、飄飄河，穿梭在樹林之間，非常刺激有趣；大人則可享受百度庫祕密花園，除了介紹印尼關於美容保養的歷史及當地與美容相關的植物，更安排參觀手工香皂及DIY，緊接著可到香料市集逛逛，物美價廉的香料可作伴手，充滿印尼特色的七味咖啡與新鮮水果，更是讓人充分享受南洋假期。

此外，另一檔熱賣的暑假行程【酷夏四國‧親子五大農村體驗趣】，不但有著以日本地區來說超級划算的小孩不佔床省一萬的方案外，整體的行程都是以適合親子旅遊規劃，包含營火晚會、烤乳豬、體驗超級有日本味的流水涼麵活動、捕魚、文鎮DIY等多樣可靜可動，富有文化氣息又不失樂趣的行程，讓許多已經帶小孩攻略了如迪士尼、大阪環球影城等大都會區的父母，反而被四國悠閒的鄉村吸引，進而帶兒女前進不一樣的日本！

​喜鴻日本暑期旅行團，將營火晚會、烤乳豬、流水涼麵等超有日本味的親子體驗活動加進行程內，吸引許多想感受四國悠閒鄉村味的家庭旅客。（圖／喜鴻假期提供）

路副總表示，另外還有首爾雙樂園、小孩不占床兩萬有找等方案。「旅行的意義在於讓親子一起跳脫原本生活的環境，透過觀察各地的風土人情，在學習中成長，跟孩子一起規劃、一起旅行吧，用不同的眼光、在不同的情境下看看孩子，或許會發現他比你想像得成熟、勇敢，或許也能幫助孩子找到真正的喜好和快樂。」